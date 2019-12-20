Англия

Украинец попрощался с испанским специалистом, который покинул пост ассистента главного тренера Ман Сити.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на назначение Микеля Артеты на пост главного тренера Арсенала, для которого эта должность стала дебютной в карьере.

Испанец с лета 2016 года работал помощником Хосепа Гвардиолы в стане "горожан", а теперь он получил возможность попробовать свои силы уже в качестве наставника.

"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое от вас взял, за что вам благодарен. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе", — написал Александр Зинченко в своем Instagram.

Стоит отметить, ранее прошла первая пресс-конференция Микеля Артеты в качестве главного тренера Арсенала.

Ранее Football.ua порассуждал о плюсах и минусах назначения испанца на этот пост.

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