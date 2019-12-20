Украинец попрощался с испанским специалистом, который покинул пост ассистента главного тренера Ман Сити.
Микель Артета и Александр Зинченко, Getty Images
20 декабря 2019, 21:30
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на назначение Микеля Артеты на пост главного тренера Арсенала, для которого эта должность стала дебютной в карьере.
Испанец с лета 2016 года работал помощником Хосепа Гвардиолы в стане "горожан", а теперь он получил возможность попробовать свои силы уже в качестве наставника.
"Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое от вас взял, за что вам благодарен. Просто желаю вам всего наилучшего в вашей новой главе", — написал Александр Зинченко в своем Instagram.
Стоит отметить, ранее прошла первая пресс-конференция Микеля Артеты в качестве главного тренера Арсенала.
Ранее Football.ua порассуждал о плюсах и минусах назначения испанца на этот пост.
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