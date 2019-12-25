Англия

Стало известно, кто из игроков Ливерпуля пропустит матчи боксинг дэй.

Как сообщил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джоэл Матип, Деян Ловрен и Фабиньо будут отсутствовать во время последних матчей 2019 года.

"У Окслейд-Чемберлена травма лодыжки — он потянул связку и мы именно это и ожидали", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

"Мы должны посмотреть, как быстро он сможет справиться с этим повреждением. Я точно не знаю, сколько времени это займет, у меня была такая же травма в бытность игроком, но это было много лет назад".

"Что касается других, то Матип, Ловрен и Фабиньо восстанавливаются отлично, но все же они не готовы к следующим играм".

Отметим, что Ливерпуль завтра, 26 декабря, встретится в выездном поединке с Лестером, а через несколько дней сыграет против Вулверхэмптона.

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