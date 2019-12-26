Англия

Португалец поведал о рыночных планах лондонцев.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о будущем команды, а также рассказал о деятельности клуба на трансферном рынке.

"Я в Тоттенхэме. Я знаю вектор развития клуба, знаю проект, знаю видение, знаю цели и знаю, что на трансферном рынке мы будем просто реагировать исходя из того, что происходит внутри команды".

"Если какой-то игрок уходит, нам нужно адаптироваться к этому. Но мы никогда не станем королями рынка, пытаясь купить сильнейших игроов, сражаясь с клубами, которые готовы заплатить оргомные деньги".

"Мы должны делать свои вещи разумно, творчески, и я повторяю, мне нравятся те игроки, которые у меня есть. Чем больше я с ними работаю, тем больше я их узнаю, тем больше я осознаю их качества и их проблемы", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее сообщалось, что португалец попросил у руководства клуба купить полузащитника Лилля.