Моуриньо — о матче против Челси: Мы можем винить лишь себя

Англия

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о матче против Челси.

В выездном поединке Челси обыграл Тоттенхэм и закрепился на четвертой строчке в АПЛ.

"В первом тайме Челси был лучше. Пропущенные голы? Мы можем винить лишь себя. Угловой, с пенальти…"

"Во втором тайме мы играли лучше, но до удаления. После – у нас на одного игрока меньше, сложно что-то сделать".

"Мы пытались реагировать, продемонстрировали характер, пытались атаковать и забить, но не удалось", — приводит слова Жозе Моуриньо BBC.

После 18 туров в активе Тоттенхэма 26 очков и седьмая позиция в турнирной таблице.