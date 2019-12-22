Моуриньо — о матче против Челси: Мы можем винить лишь себя

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо — о матче против Челси.
Жозе Моуриньо, Getty Images
22 декабря 2019, 22:59
В выездном поединке Челси обыграл Тоттенхэм и закрепился на четвертой строчке в АПЛ.
"В первом тайме Челси был лучше. Пропущенные голы? Мы можем винить лишь себя. Угловой, с пенальти…"
"Во втором тайме мы играли лучше, но до удаления. После – у нас на одного игрока меньше, сложно что-то сделать".
"Мы пытались реагировать, продемонстрировали характер, пытались атаковать и забить, но не удалось", — приводит слова Жозе Моуриньо BBC.
После 18 туров в активе Тоттенхэма 26 очков и седьмая позиция в турнирной таблице.
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