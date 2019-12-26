Англия

Полузащитник МЮ травмировался в матче против Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (4:1), однако этот успех был омрачен травмой одного из футболистов "красных дьяволов".

Как сообщает Mirror, полузащитник Скотт Мактоминей в поединке против "сорок" получил повреждение связок колена, из-за чего Оле-Гуннар Солскьяер заменил его сразу после перерыва на Поля Погба.

23-летний шотландец покинул Олд Траффорд на костылях, однако степень серьезности травмы пока неизвестна.

Стоит отметить, что в матче против Ньюкасла Скотт Мактоминей заработал желтую карточку на 24-й секунде встречи, что стало самым быстрым предупреждением в АПЛ как минимум с сезона-2006/07.

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