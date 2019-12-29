Англия

Football.ua анонсирует матч 20-го тура АПЛ между Арсеналом и Челси.

В лондонском дерби между собой сойдутся "канониры" и "синие" в центральном матче тура.

Арсенал – Челси

29 декабря, 16:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Крейг Поусон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Между собой встречаются две команды, в чьей игре наступил кризис. Если говорить конкретно за Арсенал, то у этой команды он, пожалуй, и не заканчивался, если брать во внимание предыдущий сезон. "Канониры" настолько ужасно выглядели во всех компонентах игры, что руководство решилось на смену главного тренера. Унаи Эмери был отправлен в отставку и, судя по реакции руководства, оно не планировало увольнять испанца.

На временной основе место Эмери занял Фредди Юнгберг. Швед вполне мог избавиться от приставки "и.о.", и даже могло сложиться впечатление, что руководство Арсенала ждет, когда "пойдет" у легенды клуба. Однако Юнгберг выдал не лучший отрезок, и команду возглавил Микель Артета. 37-летний специалист успел провести один поединок на посту главного тренера – "канониры" на выезде сыграли вничью с еще более кризисным Борнмутом.

Что касается Челси, то дела здесь обстоят гораздо лучше, если посмотреть на турнирную таблицу, однако если закрыть глаза на нее и посмотреть последние семь матчей – на лицо явные проблемы. Подопечные Фрэнка Лампарда за последние семь матчей два раза победили, а остальные пять поединков завершились поражениями. При этом, в трех играх на Стэмфорд Бридж "синие" и вовсе не смогли забить.

Если просуммировать, то в лондонском дерби между собой сойдутся две команды, у которых игровой кризис. Учитывая проблемы в обороне у обеих команд, можно ожидать, что Пьер-Эмерик Обамеянг найдет свой момент, а Челси, зная слабые места Давида Луиса, не уйдет с поля без забитого мяча.

В прошлом сезоне команды трижды встречались между собой: в АПЛ одна победу у Челси (3:2) и одна у Арсенала (2:0). Кроме того, в финале Лиги Европы "синие" оказались сильнее "канониров" (4:1).

По версии букмекеров, Челси – незначительный, но фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 2,33, ничья – 3,80, а победа "канониров" – 2,90.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Холдинг, Колашинац, Тирни – Джеймс, Лофтус-Чик

Под вопросом: Себальос, Бельерин, Мартинелли, Папастатопулос – Алонсо, Жиру.

Интересные факты:

В 10 из последних 11 встреч в Премьер-лиге Арсенал оставался без побед.

"Канониры" пропускают как минимум два гола в последних трех домашних матчах в АПЛ.

Арсенал не проигрывает Челси в последних пяти домашних играх во всех турнирах.

Арсенал выиграл два из последних трех домашних матчей в АПЛ против Челси – столько же побед они одержали в предыдущих 12 играх против "синих".

Челси проиграл лишь один из последних 16 матчей в чемпионате, которыми они завершали календарный год.