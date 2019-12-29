Англия

Шотландец получил повреждение колена.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Мактоминей травмировался в матче с Ньюкаслом в минувший четверг, покинув поле после перерыва. Шотландский хавбек получил повреждение колена и покидал поле Олд Траффорд на костылях.

По предварительным прогнозам, восстановление полузащитника займет от трех до четырех недель.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красных дьяволов", отличившись тремя голами и одним ассистом.

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