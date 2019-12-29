Шотландец получил повреждение колена.
Скотт Мактоминей, Getty Images
29 декабря 2019, 06:51
Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.
Мактоминей травмировался в матче с Ньюкаслом в минувший четверг, покинув поле после перерыва. Шотландский хавбек получил повреждение колена и покидал поле Олд Траффорд на костылях.
По предварительным прогнозам, восстановление полузащитника займет от трех до четырех недель.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красных дьяволов", отличившись тремя голами и одним ассистом.
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