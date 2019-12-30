Англия

Наставник Ливерпуля высказался в целях своей команды на предстоящий 2020 год.

Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп прокомментировал данный результат и высказался о целях своей команды.

"Если бы было легко выиграть то количество игр, которые мы провели, то другие команды сделали бы это. Поверьте, это нелегко. Мы должны продолжать борьбу".

"Я не могу гордиться больше своими ребятами, ведь они добыли результат. Это было просто впечатляюще. Я очень рад этому, но нам предстоит долгий путь".

"Моя команда была блестящей в 2019 году, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Нужно оценивать работу по сезону, а не по году".

"Сезон-2019/20 не закончен. Мы всего прошли половину пути. Мы столкнемся с командами, которые будут бороться за АПЛ, и борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы снова в разгаре", — приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль — Вулверхэмптон.

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