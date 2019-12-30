Аргентинец забил с момента перехода в Ман Сити 174 гола в рамках чемпионата Англии.
Серхио Агуэро, Getty Images
30 декабря 2019, 13:56
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги по итогам текущего десятилетия.
Аргентинец перешел в стан "горожан" из мадридского Атлетико летом 2011 года. С того момента он забил в чемпионате Англии 174 гола.
Ближайшими преследователями Агуэро в списке лучших бомбардиров АПЛ являются форвард Тоттенхэма Харри Кейн, записавший на свой счет 136 взятий ворот, и экс-игрок МЮ и Эвертона Уэйн Руни, который забил 114 голов в 2010-х.
ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Англии в 2010-х выглядит следующим образом:
1. Серхио Агуэро — 174 гола;
2. Харри Кейн — 136 голов;
3. Уэйн Руни — 114 голов;
4. Ромелу Лукаку — 113 голов;
5. Робин Ван Перси — 98 голов;
6. Джейми Варди — 97 голов;
7. Эден Азар — 85 голов;
8. Оливье Жиру — 78 голов;
9. Рахим Стерлинг — 77 голов;
10. Садио Мане — 76 голов.
Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро забил тысячный гол команд Гвардиолы в чемпионатах.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.