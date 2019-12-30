Англия

Аргентинец забил с момента перехода в Ман Сити 174 гола в рамках чемпионата Англии.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги по итогам текущего десятилетия.

Аргентинец перешел в стан "горожан" из мадридского Атлетико летом 2011 года. С того момента он забил в чемпионате Англии 174 гола.

Ближайшими преследователями Агуэро в списке лучших бомбардиров АПЛ являются форвард Тоттенхэма Харри Кейн, записавший на свой счет 136 взятий ворот, и экс-игрок МЮ и Эвертона Уэйн Руни, который забил 114 голов в 2010-х.

ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Англии в 2010-х выглядит следующим образом:

1. Серхио Агуэро — 174 гола;

2. Харри Кейн — 136 голов;

3. Уэйн Руни — 114 голов;

4. Ромелу Лукаку — 113 голов;

5. Робин Ван Перси — 98 голов;

6. Джейми Варди — 97 голов;

7. Эден Азар — 85 голов;

8. Оливье Жиру — 78 голов;

9. Рахим Стерлинг — 77 голов;

10. Садио Мане — 76 голов.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро забил тысячный гол команд Гвардиолы в чемпионатах.

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