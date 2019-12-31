Англия

Шотландец был уволен из Вест Хэма в 2018 году, однако сейчас вернулся в лондонский клуб.

Дэвид Мойес сменил Мануэля Пеллегрини на посту главного тренера Вест Хэма. Шотландский специалист уже работал в стане "молотобойцев", но в 2018 году он покинул должность наставника команды.

"У меня нет никаких обид на Вест Хэм. Да, я был разочарован и сказал про это, но у меня появился еще один шанс".

"Я думаю, что решение вернуть меня многое говорит о владельцах клуба. Они считают, что работа, которую я сделал, была достаточно хорошей, чтобы дать мне еще одну возможность. На этот раз я собираюсь воспользоваться ей, у меня нет другого выхода", — приводит слова Мойеса The Independent.

Также наставник "молотобойцев" рассказал, как решился снова вернуться в Вест Хэм.

"Это было простое решение, когда мне позвонили. Они спросили меня, хочу ли я вернуться, и я сказал: "Нельзя ждать ни минуты".

"Мы не говорили о прошлом, мы просто говорили о нынешнем состоянии команды, о том, что мы должны делать, и о положении, в котором мы находимся", — добавил шотландец.

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