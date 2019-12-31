Германия

Манчестер Юнайтед включился в гонку за англичанином после неудачи с подписанием Холанда.

Нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, руководство "шмелей" готово отпустить 19-англичанина, если получит достойное предложение.

Боруссия приняла данное решение после подписания норвежского нападающего Эрлинга Холанда за 20 миллионов евро.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед включился в гонку за Джейдоном Санчо из-за неудачи с трансфером того же Холанда.

Ранее сообщалось, что Санчо хочет присоединиться к Челси, однако лондонский клуб не готов платить 100 миллионов фунтов за англичанина, которые требует Боруссия.

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