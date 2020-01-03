Англия

Хавбек Ливерпуля получил повреждение во время разминки.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Эвертона, который пройдет пятого января в рамках 1/32 Кубка Англии.

Все слухи подтвердились, и 24-летний гвинеец получил травму паха на разминке перед поединком с Шеффилд Юнайтед (2:0).

"У него проблема с пахом, и он пропустит игру с Эвертоном. Он почувствовал дискомфорт в конце разминки, что совсем не круто", — приводит слова главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

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