Хавбек Ливерпуля получил повреждение во время разминки.
Наби Кейта, Getty Images
03 января 2020, 06:59
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Эвертона, который пройдет пятого января в рамках 1/32 Кубка Англии.
Все слухи подтвердились, и 24-летний гвинеец получил травму паха на разминке перед поединком с Шеффилд Юнайтед (2:0).
"У него проблема с пахом, и он пропустит игру с Эвертоном. Он почувствовал дискомфорт в конце разминки, что совсем не круто", — приводит слова главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа BBC.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.
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