Англия

Итальянский форвард высказался о работе с новым главным тренером Эвертона.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин поделился мнением о новом главного тренере "ирисок" Карло Анчелотти, который возглавил мерсисайдский клуб в конце декабря 2019 года.

"Анчелотти — очень хороший тренер. Я могу многому научиться у него. Мы начали показывать хороший уровень игры, контролируя мяч".

"Анчелотти просит меня просто наслаждаться тем, что я делаю, много работать и быть профессионалом. Для него это очень важно".

"Выйти в стартовом составе против Ньюкасла — здорово. Я собираюсь быть готовым ко всем матчам, чтобы показать тренеру, почему я здесь нахожусь", — сказал Мойзе Кин в интервью официальному сайту Эвертона.

В текущем сезоне Мойзе Кин провел 19 поединков за Эвертон, которых отличился одной результативной передачей. Несмотря на блеклые выступления итальянца, "ириски" не намерены его продавать.

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