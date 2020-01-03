Англия

Стало известно, почему Наби Кейта пропустил поединок 21-го тура АПЛ.

В очередном туре чемпионата Англии Ливерпуль принимал Шеффилд Юнайтед.

В стартовом составе хозяев числился Наби Кейта, однако затем произошли изменения: вместо него в старте вышел Джеймс Милнер.

BREAKING: Naby Keita has been injured during the warm-up at Anfield. James Milner comes in.



🔴 #LIVSHU — Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 2, 2020

Сообщается, что гвинеец получил травму паха на разминке.

Отметим, что Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед.

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