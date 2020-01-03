Стало известно, почему Наби Кейта пропустил поединок 21-го тура АПЛ.
Наби Кейта, Getty Images
03 января 2020, 00:33
В очередном туре чемпионата Англии Ливерпуль принимал Шеффилд Юнайтед.
В стартовом составе хозяев числился Наби Кейта, однако затем произошли изменения: вместо него в старте вышел Джеймс Милнер.
Сообщается, что гвинеец получил травму паха на разминке.
Отметим, что Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед.
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