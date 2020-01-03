В очередном туре чемпионата Англии Ливерпуль принимал Шеффилд Юнайтед.

В стартовом составе хозяев числился Наби Кейта, однако затем произошли изменения: вместо него в старте вышел Джеймс Милнер.

Сообщается, что гвинеец получил травму паха на разминке.

Отметим, что Ливерпуль без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед.   

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.