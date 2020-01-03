Англия

Манчестер Юнайтед также был заинтересован в Эрлинге Холанде.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую Боруссию, несмотря на то, что главным претендентом на него назывался Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер не был многословным, когда у него спросили мнение о Холанде.

"Ну, дортмундская Боруссия подписала фантастического парня. Мне больше нечего сказать по этому поводу", — приводит слова Солскьяера Goal.com.

Напомним, Холанд обошелся "шмелям" в общую сумму 45 млн евро, из которых только 20 млн получил РБ Зальцбург.

Ранее агент 19-летнего форварда Мино Райола рассказал, почему его клиент выбрал именно Боруссию Д, а не Манчестер Юнайтед.

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