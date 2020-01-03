Англия

Одноклубники француза не верят, что тот останется.

Игроки Манчестер Юнайтед не сомневаются, что Поль Погба покинет команду летом, сообщает Times.

Руководство клуба, в свою очередь, недовольно поведением Мино Райолы — агента французского полузащитника. Тот, по их мнению, пытается организовать трансфер игрока.

Поль Погба в этом сезоне провел лишь восемь матчей в футболке МЮ, отдав две результативных передачи.

Французский полузащитник долго восстанавливался от повреждения, но после двух неполных матчей вновь угодил в лазарет.

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