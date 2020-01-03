Англия

Валлийский специалист высказался о возможном уходе Поля Погба в другой клуб.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением о полузащитнике Манчестер Юнайтед Поле Погба, которого уже длительное время связывают с трансфером в один из европейских грандов.

"Мне жаль Солскьяера, ведь ему приходится постоянно отвечать на вопросы о Погба. МЮ сейчас играет неплохо и без него. Погба неплохо показал себя в нескольких играх, но сейчас его игра разочаровывает".

"Погба очень талантливый футболист. Мы всегда говорим об этом, но он не подтверждает эти слова регулярно. Оле может иметь дело только с теми игроками, что здоровы в данный момент".

"Постоянно отвечать на вопросы об игроке, который то уходит в другой клуб, то травмируется, либо еще что-то – все это раздражает тренера", – приводит слова Гиггза Goal.com.

Ранее стало известно, что Поль Погба снова выбыл на несколько недель из-за травмы лодыжки. В текущем сезоне француз провел за МЮ всего восемь матчей, в которых отдал два ассиста.

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