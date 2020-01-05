Англия

Наставник Тоттенхэма высказался о матче Кубка Англии против Мидлсбро.

Тоттенхэм сыграл вничью с Мидлсбро в рамках 1/32 финала Кубка Англии (1:1), поэтому по правилам турнира команды должны провести переигровку.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо остался недоволен работой судейской бригады, которая, по его словам, не зафиксировала офсайд в моменте с голом Эшли Флетчера.

"Этот гол нельзя засчитывать, потому что там был офсайд. VAR бы принял правильное решение в данном эпизоде, но игра была хорошей".

"Судья не был парнем, который сидит в офисе в 200 милях от нас. У нас нет VAR. У нас есть VR и видеоассистент, контролирующие игру", – приводит слова Моуриньо BBC.

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