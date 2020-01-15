Англия

Английский полузащитник редко выходит на поле, но не пропускает игры против "горожан".

Три последних игры в АПЛ Данни Дринкутер провел против Манчестер Сити, сообщает Opta.

Полузащитник стал лишь четвертым игроком в истории лиги, который отметился таким достижением. Примечательно, что все три матча Дринкуотер провел за разные команды — Астон Виллу, Бернли и Челси.

Ранее это делали Бруно Шейру (против Челси, сезон 2003/04), Дэвид Витер (против Фулхэма, 2006/07) и Рубен Лофтус-Чик (против Лестера, 2016/17).

Отметим, что часть сезона Дринкуотер пропустил из-за повреждения, которое получил в ночном клубе.