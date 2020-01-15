Полузащитник Ливерпуля был отмечен за свои старания.
ДЖОРДАН ХЕНДЕРСОН, ФОТО GETTY IMAGES
15 января 2020, 09:02
Джордан Хендерсон стал лучшим игроком национальной сборной Англии по итогам минувшего года, сообщает официальный сайт Ливерпуля.
29-летний полузащитник выиграл борьбу за первое место у Рахима Стерлинга из Манчестер Сити и нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.
За 2019 год Хендерсон отыграл семь матчей в футболке сборной Англии.
Напомним, что ранее Гари Линикер назвал Джордана Хендерсона самым недооцененным игроком в истории АПЛ.