Англия

Полузащитник Ливерпуля был отмечен за свои старания.

Джордан Хендерсон стал лучшим игроком национальной сборной Англии по итогам минувшего года, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

29-летний полузащитник выиграл борьбу за первое место у Рахима Стерлинга из Манчестер Сити и нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.

За 2019 год Хендерсон отыграл семь матчей в футболке сборной Англии.

Напомним, что ранее Гари Линикер назвал Джордана Хендерсона самым недооцененным игроком в истории АПЛ.