Англия

Английский клуб заинтересован в хавбеке Атлетико.

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Manchester Evening News.

"Красные дьяволы" хотят укрепить линию полузащиты в январе и попытаются арендовать центрального хавбека до конца сезона. Английский клуб рассматривает испанца как вариант до перехода Бруну Фернандеша следующим летом.

Льоренте присоединился к Атлетико прошлым летом из мадридского Реала за 30 млн евро, но не смог закрепиться в команде Диего Симеоне. В футболке "матрасников" 24-летний игрок провел 15 поединков, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что МЮ также проявляет интерес к защитнику Уотфорда Кристиану Кабаселе.

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