Представляем вашему вниманию трансляцию центрального поединка 23 тура в АПЛ.
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images
19 января 2020, 13:07
Ливерпуль примет на своем поле Манчестер Юнайтед в матче 23-го тура английского Премьер-лиги.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка, который состоится в воскресенье, 19 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.
Следить за событиями матча также можно на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.
Также предлагаем вам ознакомиться с анонсом матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед.
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