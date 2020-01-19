Англия

Представляем вашему вниманию трансляцию центрального поединка 23 тура в АПЛ.

Ливерпуль примет на своем поле Манчестер Юнайтед в матче 23-го тура английского Премьер-лиги.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка, который состоится в воскресенье, 19 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Следить за событиями матча также можно на iSport.ua или в текстовой трансляции на Football.ua.

Также предлагаем вам ознакомиться с анонсом матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед.

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