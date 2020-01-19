Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Ливерпуль продолжает свою серию без поражений в АПЛ в этом сезоне и, кажется, не собирается останавливаться. Мерсисайдцы в прошлом туре минимально обыграли Тоттенхэм на выезде, расслабившись после перерыва, что чуть не привело к неприятностям. Тем не менее, команда Клоппа готова к матчу против злейшего противника.

Манчестер Юнайтед же после серии неудачных результатов выиграл два поединка кряду и готов вновь посягнуть на непобедимость "красных". Именно подопечные Оле-Гуннара Солскьяера остаются единственной командой, которая отобрала очки у у Ливерпуля. Манкунианцы однозначно дадут бой, но смогут ли вновь набрать хотя бы балл?

Три ничьих и по одной победе каждой из команд — именно такая статистика последних пяти игру в АПЛ между эти командами. К тому же, лишь дважды соперники смогли "пробить" тотал больше 2,5 голов. Наверное, стоит и в этот раз ждать аккуратную игру от обеих команд.

Компания Фаворит Спорт отдает существенное преимущество Ливерпулю, предоставляя на победу подопечных Юргена Клоппа 1,38. На Манчестер Юнайтед, в свою очередь, можно поставить с показателем 8,20, а ничейный результат оценивается в 4,55.