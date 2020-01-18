Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров, "красные" – однозначный фаворит центрального матча тура.

Parimatch предлагает следующие котировки: победа хозяев – 1,40, ничья – 5,10, победа гостей – 7,90.

У William Hill расклад такой: победа "красных" – 1,38, ничья – 4,80, победа "красных дьяволов" – 8,50.

Bet365 предлагает такие коэффициенты: победа Ливерпуля – 1,36, ничья – 5,00, а победа МЮ – 8,50.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед состоится 19 января в 18:30 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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