Англия

Француз присоединится к "канонирам" следующим летом.

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава должен стать игроком Арсенала, сообщает издание France Football.

Левый фулбек согласовал условия сотрудничества с "канонирами" и должен присоединиться к ним следующим летом, когда истечет его контракт с клубом. Соглашение француза с лондонским клубом будет рассчитан на 5 лет.

Кюрзава присоединился к ПСЖ летом 2015-го из Монако за 25 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Арсенал проявляет интерес к защитнику Уотфорда Кристиану Кабаселе.

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