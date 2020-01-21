Англия

Главный тренер манкунианцев рассказал о характере повреждения лидера своей команды.

Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что ранее у Маркуса Рашфорда не случались травмы спины, сообщает Sky Sports. Таким образом, тренер Манчестер Юнайтед ответил на разговоры о том, что якобы он усугубил здоровье нападающего.

"Раньше у него не было этой травмы, нет. Он немного пожаловался после того, как мы в последний раз играли в Бернли (28 декабря – прим.). У него было несколько выходных с лечением, мы не выпускали его в некоторых играх, он не начинал каждый матч со старта. И внезапно новая травма, до этого у него не было никаких повреждений", – рассказывает норвежский специалист.

Напомним, что 22-летний футболист получил травму в победном поединке Кубка Англии против Вулверхэмптона. Форвард вошел в игру в середине второго тайма, но из-за повреждения покинул поле через 15 минут. Обследование показало, что у Рашфорда травма спины – он может пропустить от двух до трех месяцев.