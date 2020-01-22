Англия

"Сороки" ищут замену травмированному защитнику Йетро Виллемсу.

Стив Брюс не против усилиться защитником Тоттенхэма Денни Роузом, сообщает издание Telegraph Sport. Трансфер может состояться уже в январе.

Ньюкасл в скором порядке подыскивает замену Йетро Виллемсу, который из-за травмы пропустит остаток сезона. Одним из вариантов для "сорок" может стать 29-летний защитник "шпор" Денни Роуз. Главный тренер Стив Брюс уже изъявил желание увидеть в своей команде англичанина.

Отметим, что сам Роуз находится в подвешенном состоянии. При Жозе Моуриньо фланговый защитник провел только один матч. Футболист неоднократно высказывался о том, что покинет Тоттенхэм по истечению контракта летом 2020 года.