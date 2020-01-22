Англия

Главный тренер Тоттенхэма заверил, что рассчитывает на англичанина в будущем.

Жозе Моуриньо высказался о проблемных игроках своего клуба, сообщает Sky Sports. Португальский специалист пообщался с прессой накануне домашней игры АПЛ против Норвича.

В частности, журналисты спросили у "особенного" про Кристиана Эриксена. "Он будет выбран на поединок в среду, он будет играть", – лаконично ответил Моуриньо на слухи о конфликте с игроком и его возможном переходе в миланский Интер.

В то же время, корреспонденты спросили у тренера за позицию левого защитника, на что специалист сказал: "Между мной и Денни [Роузом] нет конфликта. Я не знаю, что вы имеете в виду под напряжением в воздухе, у меня нет с ним никаких проблем".

Отметим, что Роузом начал интересоваться Ньюкасл, поскольку Стив Брюс ищет замену травмированному Йетро Виллемсу.