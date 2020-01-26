Англия

Шотландский коуч высказался о поражении в матче против Вест Бромвича.

Вест Хэм вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала, проиграв лидеру Чемпионшипа Вест Бромвичу.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес прокомментировал результат встречи и признался, что ему не хватало возможности провести еще несколько замен.

"Я сделал бы еще несколько замен, если бы мне разрешили. Мы отдали сопернику мяч. Я хотел посмотреть, смогу ли я сделать что-то, что сможет изменить ситуацию на поле".

"Думаю, что во втором тайме мы играли намного лучше, но мы не сделали ничего, что точно вылилось бы в гол", — приводит слова Мойеса The Guardian.

Шотландский специалист также высказался о трансферных планах Вест Хэма на зимнее трансферное окно.

"Я отчаянно пытаюсь подписать футболистов, которые, по нашему мнению, могут что-то сделать для команды, а непросто будут числиться в клубе. Мне нужно найти того, кто может вдохновить нас на победы. В последний раз этим человеком был Марко Арнаутович", — добавил Дэвид Мойес.

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