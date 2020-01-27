Англия

22-летний игрок сборной Нидерландов не попал в заявку ПСВ на матч против Твенте.

Нападающий ПСВ Стивен Бергвейн не попал в заявку своей команды на матч 20-го тура Эредивизи против Твенте (1:1), что связывают с его возможным уходом в другой клуб.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 22-летнего нидерландца заинтересован Тоттенхэм, который надеется подписать футболиста этой зимой и ищет варианты заключения сделки.

Клуб из Эйндховена, в свою очередь, не намерен расставаться с Бергвейном и в августе прошлого года заключил с ним новый контракт сроком на четыре года.

В текущем сезоне Бергвейн провел в чемпионате Нидерландов 16 поединков, в которых он забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен в понедельник пройдет медосмотр в Интере.

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