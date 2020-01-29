Англия

Нападающий Челси может стать подменой Харри Кейну в стане "шпор".

Руководство Тоттенхэма ведет переговоры с форвардом Челси Оливье Жиру, предлагая французу полуторагодичный контракт, утверждает Джанлука Ди Марцио.

"Шпорам" нужен форвард в свете травмы подколенного сухожилия Харри Кейна, из-за которой капитан команды пропустит еще как минимум два месяца.

Кроме Жиру,Тоттенхэму приписывали интерес к Пако Алькасеру (Боруссия Д), Кшиштофу Пьонтеку (Милан) и Виллиану Жозе (Реал Сосьедад).

Жиру также хотел бы сменить клуб в поисках игровой практики перед Евгро-2020. В Челси он лишь третий форвард после Тэмми Абрахама и Миши Батшуайи.