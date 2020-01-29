Лондонский клуб нацелился на бельгийского форварда.
Дрис Мертенс, Getty Images
29 января 2020, 15:34
Челси попытается подписать нападающего Наполи Дриса Мертенса до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Синие" намерены укрепить атакующую линию в январе и хотят подписать бельгийского форварда. Руководство лондонского клуба уже обратилось к представителям Наполи с предложением по 32-летнему игроку.
Действующий контракт Мертенса с клубом истекает в июне этого года.
В текущем сезоне нападающий провел 22 поединка в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Челси намерен приобрести Бена Чилвелла и Хакима Зийеха следующим летом.
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