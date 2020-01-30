Англия

"Красные дьяволы" продолжают работу на трансферном рынке.

Нападающий китайского Далянь Ифан Саломон Рондон может вернуться в Европу до конца зимнего трансферного окна.

Как сообщает The Times, 30-летний венесуэлец попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, который этой зимой планирует усилить линию атаки.

Отмечается, что "красные дьяволы" хотели подписать форварда Милана Кшиштофа Пьонтека, однако поляк в ближайшее время должен стать игроком Герты.

Рондон, в свою очередь, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он ранее защищал цвета Вест Бромвича и Ньюкасла.

В сезоне-2019 венесуэлец провел за Далянь Ифан 11 матчей в рамках Суперлиги Китая, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

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