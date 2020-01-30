Германия

Польский нападающий может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Кшиштоф Пьонтек в ближайшее время может стать игроком Герты. Поляк был замечен в аэропорту на пути в Берлин, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Piatek arrives at Linate airport ahead of flying to Berlin to join Herthapic.twitter.com/MmIUbYJ2RM — Milan Eye (@MilanEye) January 29, 2020

Польский нападающий был интересе лондонским клубам, Челси и Тоттенхэму, но последние уже подписали игрока в линию атаки.

Напомним, Пьонтек, который забил в этом сезоне пять голов, проигрывает конкуренцию Ибрагимовичу и Леау при Пьоли.

Челси по-прежнему находится в борьбе за поляка, но рассматривает лишь в качестве запасного варианта.