Кшиштоф Пьонтек в ближайшее время может стать игроком Герты. Поляк был замечен в аэропорту на пути в Берлин, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Польский нападающий был интересе лондонским клубам, Челси и Тоттенхэму, но последние уже подписали игрока в линию атаки.

Напомним, Пьонтек, который забил в этом сезоне пять голов, проигрывает конкуренцию Ибрагимовичу и Леау при Пьоли.

Челси по-прежнему находится в борьбе за поляка, но рассматривает лишь в качестве запасного варианта.