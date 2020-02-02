Форвард прокомментировал переход в английский клуб.
Одион Игало, Getty Images
02 февраля 2020, 16:48
Нападающий Одион Игало поделился впечатлениями после перехода в Манчестер Юнайтед.
"Это осуществление моей мечты. Я с детства мечтал играть в Манчестер Юнайтед. Теперь это реальность.
Это отличная возможность для меня. Я очень рад находится здесь, работать с командой и хочу завершить сезон как можно лучше", – приводит слова Игало Sky Sports.
Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды из Шанхай Шеньхуа.
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