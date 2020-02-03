Англия

Кевин Телвелл в феврале станет спортивным директором Нью-Йорк Ред Буллз.

После одиннадцати лет работы в Вулверхэмптоне спортивный директор клуба Кевин Телвелл решил перебраться в США и зинять аналогичную должность в Нью-Йорк Ред Буллз — сообщил официальный сайт "волков"..

Телвелл 11 лет назад начал работу менеджером в академии Вулверхэмптона, в 2016 году стал спортивным директором "волков", а в августе 2019 года вошел в совет директоров клуба.

Переехать в США Телвелл вынужден по семейным обстоятельствам, и как нельзя кстати он получил предложение от клуба из Нью-Йорка.

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