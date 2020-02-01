Лестер арендовал защитника Вулверхэмптона

Англия

Центрбек Райан Беннетт продолжит карьеру в составе Лестер Сити.

Райан Беннетт будет выступать за "лис" до конца сезона, сообщил официальный сайт команды.

Кроме того, по неофициальной информации, у Лестера будет опция выкупа англичанина за пять миллионов фунтов.

Ryan Bennett has joined #lcfc on loan from Wolves until the end of the season 🦊📝#WelcomeBennett pic.twitter.com/fQiNCt3OSE — Leicester City (@LCFC) January 31, 2020

В текущем сезоне Беннетт провел 19 матчей во всех турнирах за Вулверхэмптон: на его счету один забитый мяч в Лиге Европы.