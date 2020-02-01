Лестер арендовал защитника Вулверхэмптона

Центрбек Райан Беннетт продолжит карьеру в составе Лестер Сити.
Райан Беннетт, ФК Лестер Сити
01 февраля 2020, 00:15
Райан Беннетт будет выступать за "лис" до конца сезона, сообщил официальный сайт команды.
Кроме того, по неофициальной информации, у Лестера будет опция выкупа англичанина за пять миллионов фунтов.
В текущем сезоне Беннетт провел 19 матчей во всех турнирах за Вулверхэмптон: на его счету один забитый мяч в Лиге Европы.
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