Лестер арендовал защитника Вулверхэмптона

Райан Беннетт будет выступать за "лис" до конца сезона, сообщил официальный сайт команды.

Кроме того, по неофициальной информации, у Лестера будет опция выкупа англичанина за пять миллионов фунтов.

Ryan Bennett has joined #lcfc on loan from Wolves until the end of the season 🦊📝#WelcomeBennett pic.twitter.com/fQiNCt3OSE