Италия

Аргентинский нападающий очень доволен своим нахождением в клубе и работой с Конте.

Лаутаро Мартинес прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в другие команды.

"Сейчас я защищаю цвета Интера. Очень счастлив здесь, люди любят меня. Если есть слухи о моем переход, значит я на верном пути. Я спокоен, счастлив и чувствую себя комфортно в Интере.

Многое изменились с приходом Конте. Теперь у нас тренер, который живет ради игры. Он очень многое дал нам с первого дня. Я сильно вырос благодаря Конте", — приводит слова аргентинца Football Italia.

Напомним, что аргентинским нападающим всерьез интересуется Барселона.