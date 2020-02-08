Англия

"Синие" заинтересован в подписании аргентинского форварда.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов Челси, сообщает издание Evening Standard.

Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается заполучить форварда Интера. Стоимость аргентинца оценивается в сумму около 110 млн евро.

Также в сфере интересов Челси находится нападающий Лиона Мусса Дембеле.

В текущем сезоне Мартинес провел 27 поединков в футболке "нерадзурри", забив 16 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Челси также заинтересован в подписании голкипера Аякса Андре Онана.

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