Испания

Камерунец считает, что его не хотят подписывать из-за цвета кожи.

Голкипер Аякса Андре Онана рассказал о том, с какими трудностями ему приходится сталкиваться из-за цвета кожи.

"Нелегко быть темнокожим голкипером, чтобы достичь топ-уровня", – рассказал Онана в интервью изданию Marca.

"В клубах говорили о том, что я недостаточно хорош, но все было из-за фанатов, с ними всегда сложно.

Расизм присутствует в футболе и мне приходится сталкиваться с этим в каждом матче. Но я не хочу говорить об этом, потому что я горжусь быть темнокожим. Не хочу давать расистам то, чего они добиваются".

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 30 поединков, из которых 12 отстоял на ноль.

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