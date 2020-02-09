Англия

Экс-полузащитник Арсенала и Челси Эмманюэль Пети считает, что Лионель Месси не сможет заиграть в английской Премьер-лиге.

Эмманюэль Пети прокомментировал слухи о возможном переходе Лионеля Месси в Манчестер Сити.

"Я не думаю, что Месси справится с интенсивностью Премьер-лиги, – цитирует француза Marca. – Он слабее Криштиану Роналду и провалится в Англии. Для английских болельщиков приход Месси был бы интересен, но я не понимаю, зачем Манчестер Сити такой игрок, которому уже за 30?"

Ранее тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сказал, что хочет, чтобы Лионель завершил свою карьеру в Барселоне.

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