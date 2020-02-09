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Бавария — РБ Лейпциг 0:0

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 67), Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60) — Левандовски.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо — Забитцер, Лаймер, Адамс — Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+3), Нкунку (Лукман, 82).

Предупреждения: Киммих, Павар — Лаймер, Упамекано.