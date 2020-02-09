Главный матч уик-энда в немецкой Бундеслиге получился очень напряженным, однако обошелся без забитых мячей (0:0).
Бавария — РБ Лейпциг, Getty Images
09 февраля 2020, 20:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бавария — РБ Лейпциг 0:0
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 67), Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60) — Левандовски.
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо — Забитцер, Лаймер, Адамс — Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+3), Нкунку (Лукман, 82).
Предупреждения: Киммих, Павар — Лаймер, Упамекано.