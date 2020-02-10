Англия

Валлиец рассказал про свой настрой на оставшуюся часть сезона.

Манчестер Юнайтед проходит сборы в испанской Марбелье перед стартом оставшейся части сезона. Дэниел Джеймс доволен работой команды и в хорошем настроении готовится к играм против Челси и Брюгге.

"Как проходят сборы? Очень здорово. У нас был небольшой перерыв, после чего мы приехали сюда для тренировок. Сегодня провели отличную сессию. Сборы в теплых краях всегда помогают нам и приносят пользу, когда мы возвращаемся домой. Тут, очевидно, немного теплее, чем там. Думаю, что все в команде в отличном состоянии и готовы к оставшейся части сезона.

Борьба за трофеи? Я в этом клубе, чтобы выигрывать их. В понедельник у нас будет игра против Челси, а затем против Брюгге в Лиге Европы. Смотрим вперед с высоко поднятой головой", — приводит слова Джеймса официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, что на сборы с командой из-за ситуации с коронавирусом не смог полететь Одион Игало.