Англия

Молодой вингер намерен сменить клуб.

Полузащитник Джейдон Санчо не хочет продолжать выступления в составе Боруссии Д и намерен сменить клуб следующим летом, сообщает Sky Sports.

Английский вингер еще не определился со своим будущим клубом, однако фаворитом на него считается Манчестер Юнайтед. Боруссия хочет выручить за своего игрока 120 млн евро.

Действующий контракт Санчо с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 29 поединков в футболке "шмелей", забив 15 голов и совершив 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед поборется за защитника Вальядолида Мохаммеда Салису.

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