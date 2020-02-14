Англия

У специалиста осталось 16 месяцев по действующему соглашению.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал свое будущее и признался, что пока не вел переговоров с руководством о продлении контракта.

Действующее соглашение португальского специалиста с "волками" рассчитано до лета 2021 года, однако стороны пока не спешат его обновлять, несмотря на успешные выступления команды.

"Мне не поступало никакого предложения. У меня остался еще один год по контракту, но я не думаю об этом. Посмотрим, что будет в будущем, однако сейчас я сосредоточен только на матче с Лестером".

"Фанаты Вулверхэмптона могут быть уверены, что я одержим своей работой ежедневно. "Волки" — моя одержимость, это моя жизнь. Я больше ни о чем не думаю. Я говорю с вами, но мои мысли только об игре", — приводит слова Нуну Санту Sky Sports.

Напомним, матч 26-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон — Лестер состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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