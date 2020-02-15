Англия

Football.ua анонсирует матч 26-го тура АПЛ между Норвичем и Ливерпулем.

Коллектив Даниэля Фарке примет на своем поле подопечных Юргена Клоппа.

Норвич – Ливерпуль

15 февраля, 19:30, стадион Карроу Роуд, Норидж. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Первая и последняя команда чемпионата сойдутся в очередном туре английской Премьер-лиги. Между Ливерпулем и Норвичем разница в невероятных 55 очков! Говорить о том, кто фаворит – не приходится. Здесь все предельно очевидно.

Можно долго говорить о Ливерпуле и расхваливать "красных" за выступления в текущем сезоне в АПЛ, однако в этом нет никакого смысла. Подопечные Юргена Клоппа заслуженно станут чемпионами, а вопрос лишь в том, каким будет отрыв от ближайшего преследователя.

Что касается Норвича, то команда борется за выживание, но, скорее всего, следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Коллектив Даниэля Фарке уступает конкурентам по сохранению прописки в АПЛ как по качеству исполнителей, так и по очкам.

В первом круге команды встречались между собой, и тогда уверенную победу добыл Ливерпуль – 4:1.

Ориентировочные составы:

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерманн, Годфри, Байрэм – Теттей, Маклин – Буэндиа, Дуда, Кантвелл – Пукки

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Клозе – Клайн

Под вопросом: … — Мане, Милнер, Шакири.

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл последние 16 матчей в Премьер-лиге.

В 9 из последних 10 матчей "красные" не пропускают в свои ворота.

Ливерпуль выигрывал и в тайме, и в матче в последних 5 гостевых встречах.

Норвич не сумел победить в последних 11 из 12 матчей в Премьер-лиге.

"Канарейки" забивают как минимум два гола в последних трех домашних встречах против "красных" во всех турнирах.