Football.ua анонсирует матч 26-го тура АПЛ между Норвичем и Ливерпулем.
Норвич - Ливерпуль, Getty Images
15 февраля 2020, 08:00
Коллектив Даниэля Фарке примет на своем поле подопечных Юргена Клоппа.
Норвич – Ливерпуль
15 февраля, 19:30, стадион Карроу Роуд, Норидж. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Первая и последняя команда чемпионата сойдутся в очередном туре английской Премьер-лиги. Между Ливерпулем и Норвичем разница в невероятных 55 очков! Говорить о том, кто фаворит – не приходится. Здесь все предельно очевидно.
Можно долго говорить о Ливерпуле и расхваливать "красных" за выступления в текущем сезоне в АПЛ, однако в этом нет никакого смысла. Подопечные Юргена Клоппа заслуженно станут чемпионами, а вопрос лишь в том, каким будет отрыв от ближайшего преследователя.
Что касается Норвича, то команда борется за выживание, но, скорее всего, следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Коллектив Даниэля Фарке уступает конкурентам по сохранению прописки в АПЛ как по качеству исполнителей, так и по очкам.
В первом круге команды встречались между собой, и тогда уверенную победу добыл Ливерпуль – 4:1.
Ориентировочные составы:
Норвич: Крул – Ааронс, Циммерманн, Годфри, Байрэм – Теттей, Маклин – Буэндиа, Дуда, Кантвелл – Пукки
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане
Не сыграют: Клозе – Клайн
Под вопросом: … — Мане, Милнер, Шакири.
Интересные факты:
Ливерпуль выиграл последние 16 матчей в Премьер-лиге.
В 9 из последних 10 матчей "красные" не пропускают в свои ворота.
Ливерпуль выигрывал и в тайме, и в матче в последних 5 гостевых встречах.
Норвич не сумел победить в последних 11 из 12 матчей в Премьер-лиге.
"Канарейки" забивают как минимум два гола в последних трех домашних встречах против "красных" во всех турнирах.
прогноз 1:4