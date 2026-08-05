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Азербайджанці вражають надійною обороною та грою воротаря, проте перед матчем із киянами залишилися без основного центрфорварда.

Наступний суперник київського Динамо азербайджанський Карабах — команда унікальна хоча б тим, що, не граючи в рідному місті, рік у рік ставала чемпіоном Азербайджану. Зрозуміло, що відразу напрошується паралель із Шахтарем, проте донецький клуб все-таки не ставав чемпіоном із такою частотою. До цього року Карабах виграв 11 із 12 останніх чемпіонатів Азербайджану! Команда справді не знала собі рівних у країні, а завдяки успішній грі в єврокубках завоювала собі симпатії навіть бакинських любителів футболу. Щоправда, поступово «Скакуни», як називають Карабах, повертаються до рідного Агдаму і вже грали там матч Кубка країни. Більше того, у місті будується сучасний стадіон, і як тільки будівництво стадіону «Імарет» буде завершено, очікується, що «Скакуни» повернуться до рідного міста. Будівництво арени розпочалося у вересні позаминулого року. За планами нова арена вміщатиме 11 700 осіб та відповідатиме 4-й категорії УЄФА.

Ну а поки що Карабах грає внутрішні матчі на новому стадіоні в одному з районів Баку, а міжнародні поєдинки проводить на головній арені країни, яка приймала у себе матчі чемпіонату Європи та фінал Ліги Європи між Арсеналом та Челсі.

Карабах проти ЦСКА

Цей рік для Карабаха у спортивному плані залишає подвійне враження. З одного боку, команда вперше в історії пробилася до плей-офф Ліги чемпіонів, що саме по собі колосальне досягнення, але з іншого… У цьому самому плей-офф ЛЧ Карабах у першому матчі вдома з тріском програв Ньюкаслу 1:6, тож гра в Англії вже значення не мала, і там азербайджанський клуб поступився більш достойним рахунком 2:3. Ну а головне, що в гонитві за плей-офф Ліги чемпіонів Карабах десь пустив на самоплив першість країни і в результаті в ньому відстав від Сабаха, який досі ніколи не ставав чемпіоном, аж на дев'ять очок. Тож говорити про боротьбу за чемпіонство не доводилося. Ну і нарешті, вже в новому сезоні Карабах, стартувавши в Лізі Європи, на мій погляд, несподівано поступився армійцям Софії. 210 хвилин протистояння не подарували жодного м'яча, а в серії післяматчевих 11-метрових болгари були кращими.

Мені довелося коментувати перший матч, який проходив у Баку, і скажу, що хвилин 75 гра була абсолютно рівною, і лише останні 15 хвилин тепер уже екс-чемпіони Азербайджану додали, заграли на повну міць, створили кілька моментів і навіть забили, але з офсайду.

Софійський матч між ЦСКА та Карабахом просто дивився, розуміючи, що грає майбутній єврокубковий суперник Динамо Київ і, скажу, що й у цьому матчі Карабах зовсім не справив враження. Болгари грали краще, точніше били по воротах та загалом у рівному протистоянні подолали азербайджанський бар'єр.

Карабах проти України

Тепер сподіватимемося, що таке вдасться і київському Динамо. Кияни ніколи раніше у своїй єврокубковій історії не грали з командами з Азербайджану, а всі офіційні матчі Динамо з клубами цієї країни звелися до протистоянь команди з Нефтчі або як вона раніше називалася Нафтовик у чемпіонаті та Кубку СРСР. Як правило, ці матчі закінчувалися на користь Динамо, хоч у Баку завжди грати було дуже непросто.

Щодо Карабаху, то ця команда в роки СРСР грала в другій лізі в одній зоні з іншими командами Закавказзя і зрідка задовольнялася перемогами в чемпіонаті та Кубку Азербайджану. Натомість у роки незалежності Азербайджану Карабах став флагманом національного клубного футболу. Саме Карабах є рекордсменом за кількістю перемогу в чемпіонаті (12) та Кубку (8) Азербайджану, за кількістю влучення в трійку призерів чемпіонату (21 – 5 других і 4 третіх місця) та у фінали Кубка країни (12 разів), є єдиним клубом, який грав у основній стадії і навіть, як бачимо, виходив у плей-оф.

З нашими командами Карабах зустрічався двічі – обидва рази в групових турнірах Ліги Європи. У 2014 році Карабаху протистояв Дніпро – 1:0, 1:2, а у 2018 році його суперником була Ворскла – 1:0, 0:1. Тобто всі чотири матчі завершувалися мінімальними перемогами, і що найдивніше: у всіх чотирьох поєдинках перемагали гості! Хоч і давно це було, майже 8 років минуло, але у складі Карабах є два гравці, які пам'ятають ігри з полтавцями. Це захисник Гусейнов та капітан команди лівий вінгер марокканський француз чи французький марокканець Зубір. Вони й досі є основними гравцями команди.

Кращий – воротар

Якщо судити з ігор кваліфікації Ліги Європи з ісландським Вестрі (3:0, 3:0, але не забуваємо, що Вестрі — володар Кубка країни, але при цьому середняк другого дивізіону) і софійським ЦСКА, а інших офіційних матчів Карабах не проводив, бо чемпіонат Азербайджану розпочнеться в середині серпня «Скакуни» грають за схемою 4-2-3-1.

У команди два дуже міцні голкіпери. 26-річний поляк Матеуш Кохальскі є, мабуть, найсильнішим гравцем команди. У березні цього року його навіть уперше викликали до збірної країни, хоча раніше Кохальський був основним голкіпером різних юнацьких збірних.

Влітку на заміну йому клуб купив у хорватській Рієці за півмільйона Мартіна Зломислича, але поки що боснієць із хорватським паспортом програє конкуренцію колезі. Можливо, суть цієї покупки в тому, що у поляка наступного літа закінчується контракт і поки його не продовжено. Тож не здивуюся, якщо Карабах спробує продати Кохальського і тоді Зломислич стане основним. Але, мабуть, якщо таке і станеться, то вже після ігор із Динамо.

Наднадійна оборона, бразильський півзахист

Квартет захисників зазвичай складають (праворуч наліво) бразилець Матеус Сільва, Бадаві Гусейнов, угорець Бенце Варконьї та хлопець із Мозамбіку Бруно Ланжа. Двоє з них новачки – і за Варконьї із Залаегерсега, і за Бруно з іспанської Альмерії їхні колишні клуби отримали мільйон євро. Найдосвідченіший крайній захисник Джафаргулієв стабільно виходить на заміну.

Ланжа раніше встиг активно і в Португалії побігати, і на Кіпрі. Причому Альмерія на другу половину минулого сезону відправила його в оренду до кіпрського Пафосу, але там він не зміг проявити себе.

На місце правого захисника влітку Карабах купив у минулому основного гравця Ференцвароша, а також основного гравця збірної Латвії Макрецкіса, але поки що він виходить лише на заміну, причому не замість Матеуса Сільви, а в середину поля. Сільва ж, який у Карабаху розпочинає четвертий сезон, як і Кохальські, і Варконьї відіграв усі чотири матчі без замін.

Центр поля – вотчина з одного боку жорсткого опорника Марко Янковича – основного гравця збірної Чорногорії (61 матч) та вже ветерана Карабаха, який розпочне у команді п'ятий сезон, а також двох технічних бразильців – Каді Боржеса та Педро Бікальйо. Саме ці двоє виконують стандарти, зокрема можуть точно пробити зі штрафних. Вони чудово доповнюють один одного ще й тим, що Каді – шульга, а Педро – правша, так що перед воротарем стоїть непросте завдання зрозуміти, якою траєкторією полетить м'яч зі стандарту. Бікальйо минулого літа перейшов з Палмейраса, який перед цим відправив хлопця в оренду португальську Альверку, а Каді в лютому 25-го перейшов із Ференцвароша. Цікаво, що він ніколи не грав у Польщі, проте польський паспорт у нього є, тож у Євросоюзі він не вважається легіонером.

Куплений за 150 000 у португальському Портімоненсі Самуель Лобато поки що у стартовий склад не проходить.

Втрата в нападі

У команди дуже непогані крайки. Зліва грає капітан команди Абделла Зубір, а праворуч наш Олексій Кащук. Обох дуже люблять у Баку: Кащука завдяки його швидкості дриблінгу та видовищній грі, а Зубіра за техніку та відданість клубу. Кащук витіснив з основи Леандро Андраде, за якого цього літа за чутками Полісся заплатив 3 мільйони євро, та й Андраде відразу прописався у стартовому складі житомирської команди. Дуже любить бакінська публіка іспанця Монтіеля – теж за дриблінг, видовищність. Він теж один із дублерів Кащука або Каді, який більш-менш регулярно виходить на заміну.

Влітку Карабах за 880 тисяч купив у нижньому новгороді Реналдо Сефаса з Ямайки, але Зубір поки не пропускає його до стартового складу. Як Кащук не пропускає Муаддіба, купленого на Кіпрі. При цьому ні Кащук, ні Зубір не грають весь матч – змінники обов'язково виходять або в середині другого тайму, або під кінець.

Натомість утворилася проблема у центрі нападу. Влітку Карабах продав у Селтік лідера атаки колумбійця Дурана. Селтік заплатив 5,5 млн. Додамо сюди 3 лями, отримані за Леандро Андраде і отримаємо, що ці двоє з лишком окупили всі численні літні покупки Карабаха, плюс ще на майбутні витрати гроші є.

На місце колумбійця Карабах купив у стокгольмському Юргордені гамбійця із шведським паспортом Закарію Саво. Той успішно розпочав сезон, забивши два голи та віддавши три гольові передачі у двох матчах з Вестрі. Тим самим він одразу став найкращим бомбардиром команди. Однак у Софії Саво отримав серйозну травму – частковий розрив м'яза правого стегна. Тож проти Динамо він не зіграє. У заявці Карабаха залишився лише один чистий центрфорвард – 24-річний азербайджанець Муса Курбанли. Але з огляду на те, що у попереднiх матчах він тільки раз вийшов на заміну, не думаю, що досвiдчений головний тренер команди 54-рiчний Курбан Курбанов кине його в бій з перших хвилин. Швидше за все, хтось із крайніх нападників, наприклад, Сефас виконуватиме функцію центрфорварда.

Травма основного центрфорварда, звичайно, підмога для Динамо, але не варто забувати, що у чотирьох єврокубках поєдинках Карабах ще жодного м'яча не пропустив, так що перед нападом Динамо стоятиме дуже непросте завдання нарешті роздрукувати польського голкіпера азербайджанської команди. Тим бiльш, що самi динамiвцi забили лише в одному матчу з чотирьох.

Андрій ШАХОВ