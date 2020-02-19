Англия

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано прокомментировал отлучение "горожан" от Лиги чемпионов.

По мнению Феррана Сориано, обвинения против Манчестер Сити фальшивые, и он намерен это доказать.

"Все обвинения против нас не правдивые, они попросту сфабрикованы, – цитирует исполнительного директора Манчестер Сити Sky Sports. – Мы хотим, чтобы разбирательство было честным, открытым и беспристрастным, и если так и будет, то, надеюсь, мы продолжим работать в нормальном режиме. Прежде всего хочу заверить всех наших поклонников, что все эти обвинения фальшивые, и мы это докажем".

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен прекращать расследование по делу Манчестер Сити и может ужесточить наказание.

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