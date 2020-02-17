Англия

Нигерийский нападающий появился на поле в игре против Челси.

Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно арендовал Одиона Игало из чемпионата Китая. Нападающий не смог поехать на сборы в Испании из-за коронавируса.

Тем не менее, Оле-Гуннар Солскьяер включил Игало в заявку на игру с Челси, а кроме того, выпустил нигерийца на несколько минут.

Игало имеет в своем активе 55 поединков в АПЛ, в которых он смог отметиться 17 голами и 6 результативными передачами.

Отметим, что Манчестер Юнайтед обыграл Челси с комфортным счетом.