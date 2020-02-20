Англия

Скауты "канониров" посетят матч Ромы против Лечче, чтобы лично посмотреть на игру 24-летнего итальянца.

Полузащитник Ромы Брайан Кристанте попал в сферу интересов лондонского Арсенала. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, представители селекционной службы "канониров" в это воскресенье будут присутствовать на матче 25-го тура Серии А против Лечче, чтобы понаблюдать за выступлением итальянца.

Примечательно, что 24-летний хавбек только в начале января подписал с "волками" новый контракт до июня 2024 года. В текущем сезоне Кристанте провел 13 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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